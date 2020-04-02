إزالة عقار في مسار كوبري حلمية الزيتون وتعويض أصحابه بـ66 مليون جنيه

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن المحافظة بدأت أعمال إزالة عقار الحلمية الواقع في 10 ميدان بن الحكم بعد تعويض أصحابه، لاستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع كوبري حلمية الزيتون الجديد.

وأشار إلى أن العقار تقرر إزالته وتعويض أصحابه تعويضًا عادلاً لوقوعه في مسار الكوبري، المقرر إنشائه ضمن خطة الدولة لخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية في العاصمة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة انتهت من صرف التعويضات للمواطنين المتضررين من إزالة العقارات الموجودة في مسار الكوبري بالكامل، والمقررة بـ 66 مليون جنيه.