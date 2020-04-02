ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إسرائيل إلى 32 شخصا

ارتفعت وفيات فيروس كورونا المستجد في إسرائيل إلى 32 شخصا، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إصابة وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا، في وقت ارتفع به عدد الإصابات والوفيات في البلد، وجاء إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية بعد أن تبين أن نتيجة فحص كورونا لليتسمان وزوجته إيجابية.

وكشفت "سكاي نيوز" أن الوزير البالغ من العمر 71 عاما، وزوجته سيدخلان الحجر الصحي، على أن تتم متابعة حالتهما الطبية، وفي أعقاب الإعلان عن إصابة ليتسمان، أعلنت الوزارة أن العديد من مسؤوليها والموظفين الآخرين سيدخلون حجرا صحيا.