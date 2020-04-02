البرلمان يستعد لمناقشة الموازنة العامة وسط إجراءات احترازية من كورونا

أعدت الأمانة العامة بمجلس النواب، خطة عمل بالتعاون مع رؤساء اللجان البرلمانية، استعدادا لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة 2020/2021.

وتأتي الخطة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وبموجبها سيتم تقسيم جدول أعمال اللجان البرلمانية وعددها 25، على مدار الأسبوع، لمنع تكدس عدد كبير من النواب داخل حرم المجلس، والتزاما بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، بالالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد.

ووفقا للجدول الزمني المنصوص عليه، فأمام المجلس 90 يوما كاملة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد والتصويت عليها.

وحرصت الأمانة العامة على تعقيم قاعة مجلس الشورى، والتي ستشهد انعقاد اجتماعات لجنة الخطة والموازنة الأسبوع المقبل، مع وضع تنبيهات على أبواب القاعة بتنظيف الأيدي بالكحول، وتحقيق التباعد فى وضعية جلوس أعضاء اللجنة.

وتعد قاعة مجلس الشورى إحدى أكبر القاعات بعد تلك المخصصة لانعقاد جلسات مجلس النواب، ووفقا لجدول الأعمال ستنعقد لجنة الخطة والموازنة باعتبارها المطبخ الرئيسي لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الجديد، يعقبها تباعا عقد كل لجنة برلمانية عدة اجتماعات لمناقشة الموازنة المخصصة لكل قطاع من قطاعات الدولة.

وفي سياق آخر، أبلغت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أعضائها بضرورة التواجد الإثنين المقبل، لمناقشة مشروع قانون الموازنة الجديد.

وقال النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة فس تصريحات، لـ"الوطن"، إنّه سيتم عقد 8 جلسات خلال الأسبوع المقبل بحضور 9 وزارات، وسيتم عقد الاجتماعات في قاعة الشورى والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة التي تحرص أمانة المجلس على تطبيقها، حفاظا على صحة الأعضاء والعاملين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.