لبيعها بضعف سعرها.. ضبط 255 ألف قطعة مستلزمات طبية بمخزن في الإسكندرية

ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، 255160 قطعة مستلزمات طبية داخل مخزن للأدوية دون ترخيص في الإسكندرية، نتيجة لقيام المدير المسؤول عن المخزن بحجبها عن التداول؛ لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسؤول عن مخزن للأدوية دون ترخيص، بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها؛ لرفع قيمتها دون مبرر مستغلا الظروف الراهنة، وشدة الطلب عليها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلا عن عدم توافر الاشتراطات الصحية للمخزن.

وضبط في المخزن المشار إليه 255160 قطعة مستلزمات طبية متنوعة "كمامات – مطهرات – قفازات – سرنجات – مستلزمات أسنان– أجهزة محلول – قطن طبي"، وبمواجهة المدير المسؤول أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط، واتخذت الإجراءات القانونية.