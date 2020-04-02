بمشروع بحثي واحد.. ضوابط انتقال طلاب المرحلة الإعدادية للثانوية

استكمالا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني واستبدالها بمشروع بحثي، للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، حددت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط تحكم انتقال الطالب في الصف الثالث الإعدادي إلى المرحلة الثانوية.

وتستعرض "الوطن" الضوابط التي حددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لانتقال طلاب المرحلة الإعدادية للمرحلة الثانوية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا كالتالي:

- يعد طالب الصف الثالث الإعدادي مشروعا بحثيا يتم تقديمه عبر المنصة الإلكترونية التي خصصتها وزارة التربية والتعليم.

- يقدم الطالب مشروعا بحثيا واحدا يتم اختياره بالاتفاق مع معلمي المدرسة التابع لها الطالب.

- هناك معايير يتم تحديدها يضمنها الطالب في بحثه، إذا تم تحقيقها يتم قبول البحث وينال الطالب العلامة الكاملة عن الفصل الدراسي الثاني.

- يتم احتساب نتيجة الطالب بجمع مجموع الفصلين ىالدراسين، بضم مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول على العلامة الكاملة للفصل الدراسي الثاني بعد قبول بحثه.

- وبناء على مجموع الفصلين الدراسيين يتم تحديد مصير الطالب، من الالتحاق بالثانوي العام أو بالتعليم الفني والمهني حسب تنسيق كل محافظة.