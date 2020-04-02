قطع الكهرباء عن طلخا الأحد والإثنين

أعلنت رئاسة مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، فصل التيار الكهربي يومي الأحد والإثنين المقبلين من محطة محولات غرب طلخا، من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، لعمل صيانة طارئة بمحطة محولات غرب طلخا.

وبحسب بيان لرئاسة المركز فإن القري التي ستتأثر بانقطاع الكهرباء يوم الأحد هي: (كفر دميرة القديم، وأورمان طلخا، وكفر الاصالي، وكفور العرب، ومنشية البدوي، وكفر الخوازم ) ومدينة طلخا بالمناطق الأتية (طريق شربين حتى قرية شرنقاش، طريق بلقاس، وطريق شربين، منطقة عمر يونس)..

وأوضح البيان، أنه سيجري فصل الكهرباء أيضا يوم الإثنين عن المناطق الأتية بمدينة طلخا (منطقة غنام حتى محطة المياه ومنطقة صلاح سالم ومنطقة تقسيم بهاء الشربيني ومنطقة الكنيسة حتى اللاسلكي).