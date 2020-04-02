أخبار البنوك.. كيف تفتح حساب توفير في البنك الأهلي المصري؟

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، كما توجهت البنوك لإجراء المعاملات إلكترونيا منعا للتزاحم داخل فروع البنوك، وتستعرض "الوطن" الشروط والمستندات المطلوبة لفتح حساب توفير في البنك الأهلي المصري، وفق الموقع الرسمي للبنك:

الشروط المطلوبة

- يصل الحد الأدنى لفتح حساب التوفير إلى 1000 جنيه.

- يتم احتساب عائد التوفير من بدءا من 3 آلاف جنيه.

- يمكن للمصري والأجنبي فتح حساب التوفير.

- يمكن فتح حساب توفير للقاصر باسمه تحت ولاية الواصي عليه.

- يصل سعر العائد الشهر لـ7.70%، والعائد الربع سنوي 7.75%، والعائد 7.85%، والعائد السنوي 8%.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمصريين.

- صورة من جواز السفر للأجانب.

- شهادة الميلاد للقصر تحت ولاية الواصي.