روسيا: مساعداتنا لإيطاليا لمكافحة كورونا تحمل طابعا إنسانيا بحتا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، أن المساعدات الروسية لإيطاليا المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، تحمل طابعا إنسانيا بحتاً ولا ترتبط بأي حال من الأحول بالأمور السياسية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن زاخاروفا قولها، "المساعدة التي تقدمها روسيا الاتحادية للإيطاليين في مكافحة انتشار الفيروس التاجي مساعدة إنسانية ولا صلة لها بجدول الأعمال السياسي".

وأشارت إلى أن تقدير السلطات الإيطالية الرسمي للمساعدات الروسية تمثل بوجود وزير الخارجية الإيطالي، دي مايو في المطار، على رأس مستقبلي الطائرات الأولى.

وتلقت وزارة الخارجية الروسية مئات الآلاف من رسائل الامتنان من الإيطاليين فيما يتعلق بهذه المساعدة.

وأضافت: "استقبل سكان بيرجامو قافلة المعدات الروسية بالتصفيق وأداء النشيد الوطني الروسي.. وانتشرت هذه اللقطات في جميع أنحاء العالم".

كان سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا ماركوس إيديرير، عبر في وقت سابق اليوم، عن شكر الاتحاد لموسكو على تقديم المساعدات لإيطاليا، مضيفا أن تضليل في المعلومات عكر خطوة التضامن.

ووصلت في 22 مارس الماضي، 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى إيطاليا، وعلى متنها مختصون عسكريون بعلم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع، وقاموا بتسليم ثماني فرق طبية وتمريضية إلى منطقة جبال أبينين لمكافحة فيروس " كوفيد - 19 "، بالإضافة إلى معدات الفحص وتدابير التطهير.