"حكيمة".. تطبيق يقدم خدمات تمريضية منزلية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور عمرو منصور، أخصائي الأمراض الصدرية واستشاري سابق بمنظمة الصحة العالمية والمدير التنفيذي لشركة "حكيمة"، إطلاق تطبيق "حكيمة" بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا، وإتاحة الفرصة لتقديم رعاية طبية جيدة للمرضى الذين يعانون من أعراض متأخرة بسبب الفيروس.

وأضاف "منصور"، خلال لقاء مع برنامج "صباح الورد" المعروض على قناة "TEN"، أن شركة "حكيمة" تحاول تقديم يد المساعدة من خلال التطبيق، وهذا دور القطاع الخاص في مساندة الدولة في هذه المرحلة، لتجنب ما حدث فى إيطاليا وبعض الدول الأوربية الكبرى حاليا بسبب انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أن 81% من المصابين بكورونا، يتم شفاءهم بدون أي أعراض، وأن 14% منهم يحتاجون إلى عناية بسيطة في المستشفيات، وهناك 5% يحتاجون إلى عناية كبيرة ودخول العناية المركزة وأجهزة تنفس صناعي.

وتابع "منصور"، أن المبادرة يشترك فيها عدد كبير من المتطوعين، والشركات مثل "باش حكيم" وغيرها، إضافة إلى عدد من الأطباء، وأساتذة الجامعات، والمتدربين، وذلك في حالة وصولنا إلى أسوأ السيناريوهات لا قدر الله.

وأشار "منصور"، إلى أن التطبيق موجود باللغتين الإنجليزية والعربية، ويتيح من خلال الأسئلة التي يطرحها على المواطنين، تحديد ما إذا كان مصابًا بالفعل وكذلك تحديد درجة إصابته، وذلك حسب المعايير التي وضعتها الصحة العالمية لدرجات الإصابة.

وأوضح "منصور" أن التطبيق يتيح أيضًا التواصل من خلال التليفون مع أطباء متخصصين، لبيان ما إذا كانت الخالة تستلزم العزل في المنزل، أو التوجه إلى أقرب مستشفى.