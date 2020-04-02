جولة مفاجئة من محافظ القليوبية إلى مستشفى الخانكة المركزي

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، زيارة مفاجئة لمستشفى الخانكة المركزي، يرافقه النائب رضوان الزياتي، والنائب محمد مدينة، أعضاء مجلس النواب عن دائرة الخانكة، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، وذلك لدفع الأعمال والوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

وبلغت نسبة التنفيذ بالمستشفى 94% وتبلغ التكلفة 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 أسرة إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات، و22 جهاز غسيل كلوي، وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.

وتفقد "الهجان"، أجنحة المستشفى، وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافي تلك الملاحظات والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية، كما تم الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل.