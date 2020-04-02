باحث يتوقع تهدما جذريا في الاقتصادات العالمية والوظائف الفترة القادمة

قال رائد الخطيب، الباحث الاقتصادي، إن وباء الكورونا أشبه بعدو مجهول، عمل على تعطيل حركة الاقتصاد وخلق نوعا من الحجر للدول والشركات، وكان تأثيره على التجارة العالمية، بإحداث خسائر قدرت بحوالي 50 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنكمش أكثر إذا استمر الوضع كذلك.

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد بكل الدول سيتراجع بسبب توحش هذا الوباء في كل دول العالم، لافتاً إلى أنه كانت توجد عدة أزمات في الاقتصاد العالمي وخاصة الدول الكبرى، بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وأتى وباء كورونا وعطل كل المؤسسات الإنتاجية في العالم، وأجبر الدول كلها على الحجر وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، لذلك تراجع الإنتاج العالمي.

وتابع، أن هناك ملايين من العاطلين عن العمل أصبحوا خارج المؤسسات، لأنها لن تستطيع دفع رواتبهم، ووصلت خسائر البنوك إلى حوالي 131 مليون دولار، متوقعا أكثر من ذلك إذا استمر هذا الوباء بالانتشار، مشيراً إلى أننا سنشهد في المرحلة المقبلة تبدلا جذرياً في الاقتصادات العالمية، وهناك بعض الوظائف ستختفي كما حدث في الجامعات الكبرى، فهناك استغناء عن البعض، وأصبح التعليم عن بعد ووسائل التواصل الأخرى بديلا عن المدرسين.