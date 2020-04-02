"الصحة" تكشف السيناريو الثالث لمواجهة فيروس كورونا

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، عن زيادة عدد مستشفيات العزل بجميع المحافظات، استعدادا لاستقبال أي مصابين جدد بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن مصر ما زالت في المرحلة الثانية من سيناريو انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى اتفاق وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا ، لافتة إلى استخدام 6 مستشفيات منها حتى الآن.

وفي السياق ذاته، خاطبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص أمس، بضرورة اتخاذ المستشفيات الخاصة الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وتضمنت الإجراءات التي حددتها وزارة الصحة والسكان، تخصيص منطقة وأسرّة عزل للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا، يحدد عددها تناسبيا مع طاقة المستشفى الاستيعابية ومعدل تدفق الحالات على استقبال المستشفى، إضافة إلى ضرورة متابعة تعريف الحالة المصابة بكورونا الصادر عن الصحة وتحديثاتها مع عزل الحالات المشتبه فيها طبقا لتعريف الحالة داخل منطقة العزل.

وشملت الإجراءات إبلاغ وزارة الصحة والسكان، على الخط الساخن 105 أو التواصل مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا، مع تسليم استمارة الترصد الخاصة بالحالة مستكملة البيانات.

وأوضافت المصادر أن المرحلة الثالثة ستدخل فيها المستشفيات الجامعية وبعض المستشفيات الخاصة التي جرى الاتفاق معها، بالإضافة إلى تجهيز عدد من الفنادق والمراكز والمدارس.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان رفعت استعداداتها في بجميع المحافظات، لمتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، كما جرى تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 779 حالة، من بينهم 179 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و25 حالة وفاة.