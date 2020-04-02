"المتحدة" تطلق قوافل الدعم المعنوي لجيش مصر الأبيض بالمحافظات

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، دعم جيش مصر الأبيض من أطباء وصيادلة وأطقم تمريض والعاملين في قطاع الرعاية الصحية، من خلال إطلاق قوافل مختلفة تجوب عدد من المحافظات، بعد حصولها على التصاريح اللازمة من وزارة الداخلية، وتقوم بتحفيز المواطنين في مناطق سكنهم وتشاركهم في توجيه الشكر والتحية، كما تبث موادا ترفيهية في المناطق السكنية التي تزورها ويمكن للمواطنين متابعتها من منازلهم.

وقال حسام صالح المتحدث الرسمي باسم "المتحدة" ، إن بعض شركات المجموعة تساهم في تلك القوافل وتنظمها شركة تذكرتي، وهي خطوة تأتي استكمالا لسياسات مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسي في الدعم المعنوي لجيش مصر الأبيض، والتي بدأت من خلال ما تقوم به القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة من توقف بثها يوميا لمدة 45 ثانية في تمام العاشرة و النصف مساء ، لعرض فيديو قصير، كتحية تقدير منها لجيش مصر الأبيض .