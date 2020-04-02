"شائعات كورونا".. خطة قنوات الإخوان لنشر الطاقة السلبية بين المواطنين

تستمر قنوات التحريض الإخوانية الممولة من تركيا في دعواتها المشبوهة ضد مصر والتي اتخذت فصلا جديدا من الحملات الممنهجة ضد الدولة المصرية في ظل الأزمة العالمية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا المستجد، لتواصل هذه الجماعة إفلاسها في كل مرة تستغل فيها الحوادث والكوارث الطبيعية، في محاولة منها لنشر الفتن وإفقاد ثقة المواطن المصري في أداء الحكومة، بالرغم من تأكيد منظمة الصحة العالمية على نجاح التجربة المصرية في التصدي لفيروس كورونا المستجد، طبقا للأرقام والإحصائيات والقرارات.

وكانت قناة "مكملين" الإخوانية الممولة من تركيا، زعمت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرغم العائدين من الخارج على تحملهم فور وصولهم إلى مطار القاهرة مصاريف الحجر الصحي على نفقتهم الخاصة، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع على قرار بتحمل صندوق تحيا مصر كافة مصاريف الحجر الصحي كاملة.

ويقول سامح عيد، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية والخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن هذه الفترة تتطلب بعض الوعي فيما ينشر من فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هناك من يتواصلون مع قنوات الإخوان الممولة من قبل تركيا، ويرسلون إليها مقاطع فيديو وصور من داخل الحجر الصحي، ويجب غلق هذا الباب من الأساس.

وأضاف عيد لـ"الوطن": "الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخلت بخصوص ملف الحجر الصحي، لا سيما للعائدين من الخارج أو العالقين وتم حسم الأمر بشكل سريع جدا"، مشيرا إلى أن هذه القنوات ما هي إلا إعلام مناهض للدولة المصرية وهذا ليس وقتا للمكايدة السياسية و ليس له أي علاقة بالإعلام.

وأوضح عيد أن الدولة المصرية اتخذت خطوات وإجراءات سريعة وناجزة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، أفضل من دول كثيرة حيث تعتبر مصر في مقدمة الدول في المنطقة التي تعاملت بشكل صحيح منذ انتشار الجائحة العالمية.

واختتم خبير الحركات الإسلامية حديثه لـ"الوطن": "الحكومة تجتمع يوميا وتتخذ قرارات جيدة جدا ولكن القنوات التركية لا تركز على الإيجابيات، من أجل تغطية فشل تركيا في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، وأتمنى ممن يتابع هذه القنوات من المصريين ألا يتابعها لأنها تصدر طاقة سلبية لهم ونحن لسنا بحاجة إلى هذا في الوقت الراهن بالعكس نسعى إلى التكاتف ومساندة بعضنا البعض".

وأكد اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، أنه تم رصد 10 آلاف شائعة منذ إجراءات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تديرها جماعة الإخوان أنباء بشأن استبعاد عملاء بنك ناصر من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط قروض العملاء 6 أشهر، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة لاستبعاد عملاء بنك ناصر من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط قروض العملاء 6 أشهر، مُشددةً على التزام بنك ناصر بتعليمات البنك المركزي للبنوك بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، والتي تسري على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين، وذلك في إطار الدور الاجتماعي الرائد لبنك ناصر لدعم الطبقات الأكثر احتياجا.

وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود نقص في إمدادات المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في إمدادات المستلزمات الطبية بأي من المستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات، وأن هناك مخزوناً استراتيجياً كافياً منها، كما تم تدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء، في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما انتشر في صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غلق المنافذ الجمركية بميناء بورسعيد بشكل كامل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم غلق أي من المنافذ الجمركية بالميناء بشكل كامل، مُوضحةً أن حركة العمل بالمنافذ الجمركية مستمرة وفقاً لمواعيد العمل والحظر المعلنة رسمياً من قبل الحكومة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.