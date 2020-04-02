فرنسا تسجل 471 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت فرنسا 471 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4503، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

ووفقا لقناة "العربية" سجلت فرنسا 6399 حالة إصابة في يوم واحد، وحذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أنّ قادم الأيام لن يشبه ماضيها، مشددا على ضرورة "بناء سيادة وطنية وأوروبية".

وقال "ماكرون" في تصريحات عن أزمة الكمامات، أثناء زيارته إلى أحد المصانع غربي البلاد أمس الثلاثاء، إنّ العالم قد تغير، ويوجد ضغط كبير وغير مسبوق في الأسواق العالمية للكمامات لمجابهة الوباء العالمي.

وأضاف أنّ هناك مخزونات لكن لمواجهة الأزمة جرى اتخاذ عدة قرارات بما فيها الاستيراد بشكل سريع لأكثر من مليار كمامة، مشيرا مع ذلك إلى ضرورة "زيادة الإنتاج محليا لتقليص تبعيتنا".

وانتقد ماكرون "كل من يسعون لرفع قضايا في وقت لم نكسب فيه الحرب (على كورونا) بعد"، ووصف هؤلاء بأنهم أناس غير مسؤولين. واعتبر أن زمن المسؤولية آت و"أننا نتعلم جميعا بكل تواضع ألا نحمل اليوم وزر الأمس"، معربا عن إيمانه بأن الوحدة ضرورية اليوم لكسب الحرب ضد كورونا.

وفي وقت سابق حذر "ماكرون" من الخطر الذي يمثله فيروس كورونا على أوروبا والمشروع الأوروبي، ودعا قادتها إلى التضامن والتوحد في مواجهته.