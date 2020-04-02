التعليم: المشروع البحثي شرط احتساب درجة الفصل الثاني كاملة للإعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار جهود توضيح نظام الدراسة والتقويم بالفترة المتبقية من العام الدراسي 2019/2020، يتم التقييم للطلاب عن الفصل الدراسي الثاني من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي من خلال مشروع بحثي في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020.

وأضافت وزارة التربية والتعليم في خطاب لها تم إرساله من الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أنه سوف تحتسب درجة الفصل الثاني كاملة لطلاب الصف الثالث الإعدادي عند اجتياز المشروع البحثي.

وتابعت الوزارة: ستعقد الامتحانات التكميلية بالتزامن مع امتحانات الدور الثاني، للطلاب الذين لم يؤدوا امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول.