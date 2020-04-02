بدء أعمال تطوير مزلقان ترام "سيدي جابر" في الإسكندرية

بدأت الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة مزلقان ترام سيدي جابر المحطة، بما يساهم في زيادة سرعة الترام، وتقليل الضوضاء الناتجة عنها.

وقال المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، إن أعمال تطوير المزلقان تشمل تغيير القضبان و"الفلنكات" في الاتجاهين وإعادة الرصف بالتنسيق مع مديرية الطرق.

وأضاف أن معدات الهيئة بدأت في أعمال رفع كفاءة المزلقان تزامنًا مع بدء حظر التجول لضمان عدم تعطيل حركة الترام، متوقعًا الانتهاء من أعمال التطوير السبت المقبل.

ووجه المهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالإسكندرية، بإنهاء أعمال تطوير المزلقان بالكفاءة والسرعة المطلوبة، لعدم التأثير على خطوط سير الترام والسيولة المرورية.