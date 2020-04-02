للتعقيم.. استئناف العمل بمستشفى دهب المركزي بعد توقف ثلاثة أيام

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، استئناف العمل بمستشفى دهب المركزي بعد توقف دام ثلاث أيام متصلة، عقب أعمال الرش والتعقيم والتطهير بالمستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا للتعليمات الوقائية المقررة.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن إجراءات التعقيم والتطهير كانت نتيجة ثبوت إيجابية التحاليل لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بالمستشفى، وجرى اتخاذ اللازم نحو الحالة وتحويله لمستشفى العزل بالإسماعيلية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه جرى فرض الحجر الصحي لكافة المخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد، مع الدفع بأطقم طبية مجهزة لمتابعتهم بشكل دائم ومستمر خلال فترة العزل، وذلك ضمن والإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس .

وأشار إلى غلق المستشفى لمدة ثلاثة أيام متصلة، لاتخاذ اللازم نحو أعمال الرش والتطهير والتعقيم المقرر، وفقًا للتعليمات الوقائية للوزارة ومنظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.