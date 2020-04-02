ضبط سائق وملاحقة زوجته لنصبهما على المواطنين بقروض بنكية في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتعاون مع مباحث الأموال العامة، اليوم الخميس من ضبط سائق، وجاري تكثيف الجهود للقبض على زوجته، لاتهامهما بالنصب على 70 شخصًا من أهالي قرية المنشأة الصغرى بكفر شكر، وخداع الأهالي بعمل قروض من البنوك مقابل مبالغ مالية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز كفر شكر، بتلقيه عدة بلاغات من 70 شخصًا، بقرية المنشية الصغرى يتهمون فيها كل من "س.ا.ا"، 34 سنة، ربة منزل، وزوجها المدعو "ا.إ.ا"، سائق توك توك، بالنصب عليهم عن طريق عمل قروض من البنوك بضمان رواتبهم وممتلكاتهم، على أن تسددها المتهمة الرئيسية، مقابل إعطاء مبلغ مالي للضحايا، وبعد سحب القروض من البنك هربت المتهمة وبحوزتها أموال الضحايا.

تمكن المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر، من ضبط الزوج، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمة الرئيسية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1269 مركز كفر شكر وتولت النيابة التحقيق.