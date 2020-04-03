"الوطن" تنشر صور المصريين العائدين من أمريكا خلال إنهاء إجراءات وصولهم

حصلت "الوطن" على صور ركاب رحلة الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" قبل إقلاعها من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت المصادر أن جميع ركاب الرحلة بخير، وعددهم 290 راكبا، مؤكدة أن الرحلة أقلعت بالفعل، ومن المتوقع وصولها في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة.

كانت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني ، كشفت لـ"الوطن"، أنه تقرر تحويل وصول رحلة العالقين المصريين القادمة من واشنطن، للهبوط بمطار مرسى علم الدولي، بدلا من مطار القاهرة الدولي، وإنهاء إجراءات وصولهم هناك وإقامة إجراءات الحجر الصحي لهم لمدة 14 يوما، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي، تقرر تحويل رحلة واشنطن للهبوط بمطار مرسى علم وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفوري فور الهبوط، ثم إنهاء إجراءات وصول الركاب ووضعهم داخل إجراءات الحجر الصحي، مثل ركاب رحلتين لندن وفرنسا.

وكانت المصادر أشارت إلى أنه تم التنسيق بين كل السلطات بمطار مرسى علم والجهات المشاركة لاستقبال الركاب فجر اليوم الجمعة، والإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمني إلى أماكن إقامتهم.