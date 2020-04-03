حظك اليوم الجمعة 3-4-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يميل مولود برج العذراء إلى التركيز على الأمور الإيجابية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تحمي نفسك من العدوى ولا تتبرع بالحديث عن أخبارك الخاصة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تكون يقظا وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال واعمل في سرية وكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.