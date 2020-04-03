حظك اليوم الجمعة 3-4-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو لا يفضل الحياة الروتينية، ويحاول تجنبها قدر الإمكان، كما أنه عاشق للحرية، ولا يهتم إلى كلام منتقديه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة وادرس جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحرك بحذر وأن تحترس من العدوى.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.