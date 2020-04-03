"خطة النواب": موازنة 2020-2021 ستشهد تغيرات وفقا لتداعيات كورونا

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الـ 100 مليار جنيه التي خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، يتم تدبيرها من الموازنة الحالية 2019-2020.

وأشار في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الموازنة الجديدة للدولة 2020-2021 ستشهد تغيرات مهمة فى عدد من القطاعات، وستكون الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى.

وقال: تحقيق هذا الأمر يعنى تفعيل للمحددات الدستورية.

وأوضح "سالم " أن الموازنة الجديدة قد تواجه تغيرات عديدة عقب إقرارها وفقا لتداعيات أزمة فيروس كورونا، مبينا أن لجنة الخطة والموازنة ستبدأ أولى اجتماعات مناقشة مشروع الموازنة الجديد الاثنين المقبل.