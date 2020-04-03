عاجل.. ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في المغرب إلى 708

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء أمس الخميس، زيادة حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" لتصل إلى 708 حالات، فيما تلاحق السلطات 5098 شخصا منذ بداية الطوارئ بسبب "خرق حالة الطوارئ الصحية".

ارتفاع عدد المتعافين من الوباء في البلاد إلى 31

وأضافت الوزارة المغربية، في تصريح صحفي نقلته قنوات التلفزيون الرسمية أن هناك 7 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 44 شخصا.

وارتفع عدد المتعافين إلى 31، في حين تم استبعاد إصابة 2916 شخصا، بعدما تبين أنهم غير حاملين لكورونا المستجد.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي حتى 20 أبريل الجاري من أجل مكافحة تفشي الوباء، كما اتخذ عدة إجراءات اقتصادية واجتماعية لمساعدة الفئات الفقيرة والمتضررة من "كوفيد 19"، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية.

ومن ضمن الإجراءات صرف تعويضات عائلية للفئات الفقيرة والفئات، التي فقدت وظائفها نتيجة حالة الطوارئ، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وذكرت النيابة العامة المغربية، أمس الخميس، أنها تابعت 5098 شخصا منذ بداية الطوارئ بسبب "خرق حالة الطوارئ الصحية"، وقدمت 334 منهم إلى المحكمة.

وأضافت النيابة المغربية، أنها "في إطار التصدي للأخبار الزائفة"، فتحت 81 تحقيقا قضائيا، "تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية بحق 58 شخصا".

وقالت رئاسة النيابة العامة، في بيان: يُلاحق 58 شخصا للاشتباه في تورطهم في نشر أخبار زائفة حول الوباء، مشيرا إلى أن البحث جار عن آخرين.

ويراهن المغرب الذي علّق كل الرحلات الدولية منذ منتصف مارس، على احترام حالة الطوارئ الصحية لمحاصرة تفشي الوباء.

كما اتّخذ إجراءات عدّة لدعم المقاولات والمستخدمين المتوقفين عن العمل بسبب الأزمة الصحية، بمن فيهم العاملون في القطاع غير المنظم.