بسمة وهبة عن طفل مصاب بـ كورونا وأهله عاجزون عن احتضانه: مشهد مخيف

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم"، والمذاع على شاشة "ON"، مقطع فيديو مؤثر للحظة نقل طفل مصاب بفيروس كورونا في المغرب من منزله إلى الحجر الصحي، بينما أهله عاجزون عن احتضانه أو توديعه.

وتأثرت الإعلامية بسمة وهبة، بالفيديو، قائلة إن "هذا المشهد مخيف، ويدفعنا لضرورة الالتزام.. عارف يعنى إيه ابنك يتاخد منك من غير ما تحضنه؟.. عارف يعنى إيه يمشى في عربية إسعاف بعيد عنك عشان يروح العزل وانت مش عارف تودعه.. ومش عارف مصير حياته.. المشهد صعب وقاسي.. بس لازم تشوفوا عشان تعرفوا أن القرارات الأخير مش رفاهية".

وناشدت المواطنين ضرورة الالتزام بقرارات الحظر، معقبة: "إحنا مش أقوى من كورونا.. التزاموا وخلوا بالكم.. المرحلة القادمة أخطر من كل اللى فات.. لو نزلت ممكن ترجع لأسرتك بقاتل وهو فيروس".