"وأشرب ليمون وحليب".. حسن شاكوش يغني ضد كورونا من إنتاج أبلة فاهيتا

غنى حسن شاكوش مغني المهرجانات الشعبية، عدة أغانٍ من إنتاج الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، بعدما طلبت منه ذلك على الهواء، حيث أوضحت أنها ستنتج ألبوما غنائيا توعويًا ضد فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنها كتبت كلمات أغاني الألبوم رفقة الفنانة القديرة رجاء الجداوي.

وجاء ذلك خلال حواره مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في الحلقة الأولى من برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر شاشة "ON E"، حيث كانت أولى الأغاني بنفس ألحان أغنية "بنت الجيران"، وجاء فيها: "جارتي حنان خايفة إني أعديها، بترشح كل ما أعدي جنبيها، مش عارف حتى أقولها هاو آر يو، خلينا أشوفك من غير ما نتكلم، ومتخفيش لا هبوس ولا هسلم، بس نتسلى في العزل اللي إحنا فيه، رشيني بالكحول اهريني، بس اوعي يجي في عيني، ايدي من الكلور بايشين، خليكي والله مش هعديكِ، أنا من الكورونا هحميكِ كاشف ونضيف وسليم، يا كورونا ارحمي اللي جابونا دي قاطعة البلكونة ونسينا الدباديب، وتجيني تلاقيني لسه بخيري كمامتي على مناخيري وأضرب ليمون وحليب".

وعلقت "فاهيتا"، ممازحةً إياه: "همشيها ليمون وحليب، مش عاوزين نفتح الجرح، جرحي أنا".