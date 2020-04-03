هيكل ينفي التوصل إلى لقاح كورونا: 99.9% من المنشور على فيسبوك كذب

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن التوصل إلى لقاح لأي مرض يحتاج إلى أبحاث علمية دقيقة تستغرق شهورا، في إشارة إلى ما يتداول بشأن القضاء على فيروس كورونا.

وتابع هيكل خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، أن مصر تتعامل مع أعراض المرض، مؤكدًا: "99.9% مما ينشر على موقع التواصل الاجتماعي وفيس بوك كذب، ويجب أن يشعر المواطن بالمسؤولية في ظل هذه الأزمة".

وأردف، أن الحكومة من مصلحتها إشراك المواطن في الأزمة، لأنه إذا لم يتنبه إلى خطورة الأمر، فلن تفلح جهود الحكومة: "القنوات الإرهابية في تركيا لا تزعجنا كونها محددة الهوية وليس لها جمهور بمصر في ظل أزمة كورونا بالرغم أن البعض كان يشاهدها في وقت ماضي من باب الاضطلاع أو المتابعة".