سعد: هدم المباني المخالفة بعد نهاية فترة العدادات لو لم توفق الأوضاع

علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يجرى تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكل المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر شاشة "CBC"، إن المباني المخالفة من ناحية الكهرباء، كانت تعامل بنظام الممارسة، حيث كانت تدفع مبلغًا ثابتًا وهو ما لم يكن يحقق العدالة.

وفسر متحدث مجلس الوزراء، هذا الأمر، بأنه في أحيان كثيرة يفوق الاستهلاك الفعلي المبلغ المحصل عن طريق الممارسة، فتقرر تركيب عدادات كودية.

وتابع، أن تركيب العداد لا يرتب أي حق قانوني للمبنى المخالف أو صاحبه أو صاحب الوحدة التي تم تركيب العداد لها.

وشدد على أن هذا التركيب محدد بمدة، إما يتم توفيق أوفاق المبنى وعندها يركب عداد بشكل نهائي، أو صدور قرار بإزالة المبنى، أي أن العداد الكودي مرحلة انتقالية، ووزارة الكهرباء ستعلن موعد التقديم على هذه العدادات.