النفط يرتفع لأعلى مستوى له خلال أسبوع

ارتفعت أسعار عقود النفط خام برنت العالمي أمس الخميس ليصل لأعلى مستوى له خلال الأسبوع كله، حيث بدأت أسعار النفط تعاود في الارتفاع مجدداً.

ووصل سعر البرميل الي 29.94 دولار بعدما وصل سعرة منتصف الأسبوع لمبلغ 22 دولار للبرميل ليسجل ارتفاع قدره 7 دولار بنهاية الأسبوع.

وقد انخفضت أسعار النفط العالمي بشكل كبير منذ الأسبوع الأول من مارس الماضي، وذلك بسبب عدم توصل السعودية وروسيا الي اتفاق بشأن مطالبة الأوبك بخفض انتاج النفط مرة أخري وهو ما رفضته روسيا مما جعل السعودية تتجه لزيادة إنتاجها لتغرق به الأسواق.