واشنطن: تفشي كورونا أدى لتفاقم أوضاع الأقليات الدينية حول العالم

قال المبعوث الأمريكي الخاص للحريات الدينية سام براونباك، إن تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" أدى إلى تفاقم أوضاع الأقليات الدينية في العالم.

وأشار براونباك، في تصريح صحفي، اليوم، إلى أن تلك الأقليات في دول مثل الصين وإندونيسيا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وفيتنام باعتبار أن بها أعدادا كبيرة من السجناء بسبب معتقداتهم الدينية.

ودعا براونباك، وهو سفير أمريكي متجول مسؤول عن ملف الحريات الدينية الدولية، حكومات بعض تلك الدول إلى العدول عن مزاعمها بأن تلك الأقليات الدينية هي الملومة في نشر "كوفيد ـ 19".

وأضاف المبعوث الأمريكي، أن هؤلاء الأشخاص لا ينبغي أن يكونوا في السجن من حيث المبدأ، كما أنه في وقت تفشي وباء كورونا فينبغي إطلاق سراحهم من منطلق صحي وحقوقي.

وشدد براونباك، على ضرورة أن تقوم الحكومات حول العالم بالإفراج الفوري عن مئات الآلاف أو ربما ملايين السجناء الذين تعرضوا للسجن بسبب معتقداتهم الدينية.