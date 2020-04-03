لمنع انتشار كورونا في بيرو.. خروج الرجال الاثنين والأربعاء والجمعة

أعلن رئيس بيرو، مارتين فيزكارا، أمس الخميس، أن بلاده ستتبنى إجراءً جديدًا قائمًا على حسب نوع الجنس، لمنع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، بداية من اليوم، وفقا لما ذكرته شبكة"سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأوضح فيزكارا، أنه بعد النتائج الإيجابية التي حققها التدبير القائم على نوع الجنس في بلدان أخرى، ستعتمد بيرو نفس النظام، بسبب بساطته في الكشف البصري عمن يجب أن لا يكون في الشوارع.

رئيس بيرو: أيام السبت والثلاثاء والخميس والسبت سيسمح للنساء بالحركة فيها فقط

وأشار رئيس بيرو، إلى أنه سيمكن للرجال الخروج من منازلهم في أيام "الاثنين والأربعاء والجمعة" فقط، بينما في أيام "الثلاثاء والخميس والسبت يسمح للنساء بالحركة فيها فقط".

ومن المقرر أن يستمر العمل بإجراء الحجر الصحي القائم على نوع الجنس في بيرو حتى يوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري.

وسجلت بيرو، ألف و414 إصابة بكورونا، فيما توفيت 55 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء من الوباء في بيرو 537، وفقا لما ذكره موقع"worldometers.info" على الإنترنت.

وكانت حكومة بنما بدأت تقييد الحركة في الشوارع على حسب ،"الجنس، أمس الاول الأربعاء، بحجة أن الإجراء يحث الناس على العودة إلى ديارهم، حيث لا يُسمح لأحبائهم بالخروج.

وسجلت بنما، ألف و475 حالة إصابة بكورونا فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 37 حالة، ووصلت حالات الشفاء من "كوفيد 19" إلى 9.

وتعد البرازيل من أكثر الدول في قارة أمريكا اللاتينية إصابة بالوباء حيث بلغت عدد الإصابات في البلاد، أكثر من 8 آلاف حالة، وسجلت السلطات البرازيلية327 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء من "كوفيد 19"،127 حالة.

وسجلت السلطات المكسيكية، ألف و 510حالات إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما بلغت عدد الوفيات بالوباء في البلاد 50 حالة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، فجر اليوم.

وبلغت حالات الشفاء من الوباء في المكسيك، 633، وفقا لما ذكره موقع":"worldometers.info"، على الإنترنت.