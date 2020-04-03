الصناعة: قررنا تصدير الفاصوليا والبسلة لوجود اكتفاء ذاتي محلي لهما

علقت الدكتور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على قرار وقف تصدير البقوليات، موضحة أنها نسقت مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور السيد القصير لعدم تصدير البقوليات، خاصة الفول والعدس، وعند إعادة البحث وجدنا أن منتج الفاصوليا البيضاء والبسلة الخضراء لدينا اكتفاء ذاتي محلي ولا مانع من التصريح بتصدير الزيادة.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن أي قرار يتم اتخاذه بشأن وقف التصدير يتم اتخاذه مع الوزارات المعنية، حيث تم وقف تصدير المستلزمات الطبية وفق القائمة التي أرسلتها وزارة الصحة وتم الالتزام بها، "مش هصدر منتج ولدي احتياج محلي فيها".

وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على مصلحة المصدرين الذين لديهم تصاريح تصديرية والتزامات بذلك أن يفوا بها، مؤكدة أنهم يديرون الأزمة تحت شعار "لا ضرر ولا ضرار"، مع التأكيد على توفر المخزون الاستراتيجي للدولة، لافتة إلى أنها تراجع بشكل يومي مع الوزارات المعنية.