أسعار العملات اليوم الجمعة 3-4-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار العملات وفق تعاملات آخر تعاملات، قبل اليوم، الجمعة 3 أبريل الجاري، في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، في بنك مصر إيران التنمية نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما سجّل فيبنك بلوم نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي نحو 17.22 جنيه للشراء، و17.43 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 17.14 جنيه للشراء، و17.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في HSBC نحو 19.42 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجّل نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.