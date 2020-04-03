وزارة التجارة: نبحث مع الإنتاج الحربي إمكانية تصنيع أجهزة تنفس صناعي

قالت الدكتور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم تشكيل مجموعة عمل تتكون من هيئة الشراء الموحد، ووزارة الصحة واتحاد الصناعات والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي، وجامعة حلوان، بشأن دراسة إمكانية تصنيع أجهزة التنفس الصناعي، مؤكدة "مازلنا نضع إطارا عاما لإمكانية تنفيذه".

وأضافت "جامع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه تم البدء في إنتاج المستلزمات الطبية التي يتم استيرادها من الخارج محليا، لتغطية الفجوة الموجودة من الواردات، حيث تم استغلال الأماكن المتاحة في المجمعات الصناعية أو قدرة أصحاب المصانع ورجال الأعمال.

وتابعت: "رغم أننا نعيش محنة ولكن هذه المحنة أظهرت أصالة المواطن وحبه للوطن وتضافر جهود الدولة بشكل كبير، واثقة اننا هنستغل المحنة دي ونحولها لمنحة".