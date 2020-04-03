سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3-4-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، الجمعة 3 أبريل الحالي، في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجّل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجّل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.