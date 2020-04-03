 قبول سداد المستحقات المالية على الوحدات والأراضى عن طريق التحويل من جميع البنوك العاملة داخل الجمهورية إلى بنك التعمير والإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت قبول سداد مقدمات الحجز، أو الأقساط، أو أى مستحقات أخرى، على الوحدات السكنية، أو الأراضى، والمستحقة خلال شهر إبريل، عن طريق التحويل من أى من البنوك العاملة داخل الجمهورية إلى بنك التعمير والإسكان.

وقال وزير الإسكان: يقوم العميل بالرجوع إلى فرع بنك التعمير والإسكان التابع له الوحدة السكنية، أو الأرض، للحصول على رقم الكود الخاص بها بالفرع، ليتم التحويل عليه، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.