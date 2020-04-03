نقيب الفلاحين: 10 آلاف جنيه خسائر زراعة فدان البطاطس بسبب كورونا

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، أن مصر صدرت عام 2019 قبل تفشي وباء كورونا نحو 687 ألفا و842 طن بطاطس، لتحتل البطاطس المركز الثاني فى الصادرات الزراعية المصرية بعد الموالح، إلا أن الإجراءات والتدابير المشددة التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا أربكت الأسواق الزراعية العالمية وقلصت عمليات الاستيراد والتصدير، مما زاد من المعروض من البطاطس في السوق المحلي وبالتالي تهاوت أسعارها.

وأضاف أبوصدام، أن الأسعار الحالية أقل من تكلفة الزراعة، حيث إنتاج وزراعة كيلو البطاطس في المتوسط نحو 2.5 جنيه، حيث ينتج الفدان في المتوسط 20 طن ويباع الكيلو حاليا في الحقل ب2جنيه، بما يعني أن الفدان الواحد يخسر نحو عشرة آلاف جنيه تقريبا.

وأشار عبدالرحمن، أنه كلما طالت مدة تفشي هذا الوباء واتسع مداه دون السيطرة عليه أو اكتشاف أدوية وأمصال للشفاء منه والحد من أضراره كلما ارتبكت الأسواق وزادت الخسائر وتخبطت الأسعار ما بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، طبقا لوفرة المنتجات الزراعية محليا أو قلتها ومدى إمكانية التصدير والاستيراد.

وتابع أن من بين المنتحات الزراعية المصرية المتوقع تأثرها الشديد بالانخفاض هي الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفراولة، لوفرة الإنتاج المحلي واعتماد تسويقها على التصدير، فيما يتوقع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والطماطم لانخفاض الإنتاج المحلي أحيانا والاعتماد على الاستيراد في أحيان آخرى واستيراد مستلزمات الإنتاج من أعلاف وتقاوي في الغالب والتأثر المؤكد بارتفاع وانخفاض أسعار المنتجات الآخرى.