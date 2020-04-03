رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بالإفراج الفوري عن وزير شؤون القدس

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال، صباح اليوم بعد مداهمة منزله في بلدة الصوانة بالقدس.

وقال اشتية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن إسرائيل تستهدف من يعمل من أجل القدس وأهلها، حتى في هذه اللحظات الخطيرة التي نعمل فيها من أجل حفظ أرواح أبناء شعبنا من الوباء.

كانت شرطة الاحتلال اعتقلت الوزير الهدمي، صباح اليوم، من منزله في الصوانة، للمرة الرابعة، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة.