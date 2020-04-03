الشرطة في 24 ساعة.. ضبط 167 قطعة سلاح وتنفيذ 75 ألف حكم

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة أعمال البلطجة وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: جرى ضبط 167 قطعة سلاح ناري، بحوزة 134 متهما، منها 18 بندقية آلية 22 بندقية خرطوش، و199 فردا محليا و178 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام وضبط التشكيلات العصابية: جرى تنفيذ 75124 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيلين عصابين، من 5 متهمين، ارتكبوا 17 حادثا متنوعا.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات: جرى تحرير 146 قضية مخدرات بحوزة 162 متهما، ضُبط خلالها الآتي عدد كبير من كميات المواد المخدرة أبرزها: 14 كيلو حشيش و10 كيلو بانجو، و2 كيلو بانجو.

كما جرى ضبط 36 متهما في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين، وضبط 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، بالإضافة إلى ضبط 119 دراجة نارية مخالفة، وإعادة دراجتين ناريتين مبلغ بسرقتها.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: جرى ضبط 10086 مخالفة مرورية، وفحص 80 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 12 منهم.