رئيس جامعة جنوب الوادي للفريق الطبي العائد من "عزل إسنا": أنتم فخر لنا

وجه الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، التحية لأطباء مستشفيات قنا الجامعية، الذين شاركوا خلال الفترة الماضية بأعمال مواجهة فيروس كورونا بمستشفى العزل الصحي بإسنا.

وأشار "غرباوي"، إلى أن فريق جامعة جنوب الوادي الطبي، جاء بالتنسيق بين الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب، والدكتور محمد يوسف مدير عام مستشفيات قنا الجامعية.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، على تقديره بالدور المتميز لأطباء مستشفيات قنا الجامعية، منذ بدء عملهم بعزل إسنا، منذ ظهور مرض فيروس كورونا، مضيفا أنهم مصدر فخر للجامعة مشيراً أن الجامعة ستدعم أبناءها المتميزين أكاديمياً، مؤكدًا أن حالتهم الصحية جيدة.

كما ثمن الدكتور يوسف غرباوي جهود فريق العمل بمستشفيات قنا الجامعية من الأساتذة والأطباء والاخصائيين والفنيين والتمريض والاداريين والعمال على استمرار العمل بالمستشفيات الجامعية خلال تلك الفترة الاستثنائية، وحرصهم على التواجد بالعمل لاستمرار الخدمات الصحية المقدمة لأبناء الإقليم.

يذكر أنه شارك من مستشفيات جامعة جنوب الوادي بمستشفى العزل الصحي لمرضى كورونا بإسنا كل من الطبيب مصعب ممدوح عبدالكريم المدرس المساعد بقسم الأمراض الصدرية، والطبيب عمرو النوبي مدرس مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية، والطبيب أحمد عليان المدرس المساعد بقسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بطب قنا والمستشفى الجامعي، حيث أنهوا فترة عملهم بعزل إسنا يوم 29 مارس الماضي، وبدأوا فترة العزل المنزلي استعدادا لعودتهم للعمل بمستشفيات قنا الجامعية.