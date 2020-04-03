"جريمة وادي الريان".. تفاصيل مقتل عامل ودفنه في الرمال بسبب موتوسيكل

كشف قطاع الأمن العام، تفاصيل جريمة قتل عامل بفأس ودفنه في الصحراء بالفيوم، وتبين أن مسجلين استدرجاه وقتلاه للاستيلاء على دراجته.

وكشفت التحريات ورورد بلاغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم بغياب عامل عن منزله، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، ومديرية أمن الفيوم، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين لهما معلومات جنائية، وأحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف الأخير وضبطه، وبمواجهته أقر بسابقة اشتراكه مع المتهم الأول، قبل القبض عليه في قضية أخرى، باستدراج المجني عليه بدراجة نارية لمنطقة وادي الريان بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، بزعم إنهاء خلافات مالية بين المجني عليه والمتهم الأول.

وحال تواجدهم بمكان الواقعة تعدى المتهم الأول على المجني عليه بالضرب بفأس فأودى بحياته، ودفنه بذات المكان وهدد المتهم الثاني بالقتل في حالة الإبلاغ عنه، واستولى على الدراجة النارية وبعها لأحد الأشخاص، وأرشد عن الدراجة النارية.