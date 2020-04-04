دور فيتامين "سي" في رفع المناعة للوقاية من كورونا واحتياجات الجسم اليومية

عددت الأبحاث قدرة فيتامين "سي" على الوقاية من الأمراض الفيروسية ورفع المناعة، ويبحث الكثيرون عنه هذه الأيام للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) باللجوء إلى الصيدليات، متناسين أن قدراته في الفواكه والخضروات أكبر من الكبسولات المعلبة من عناصر كيميائية.

"الوطن" سألت الدكتورة منال عزالدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، عن مصادر فيتامين "سي" في الطبيعة والجرعات والأمراض التي يقاومها.

* ما هي أهم مصادر فيتامين سي؟

- الجوافة صاحبة المركز الأول في محتواها على فيتامين "سي" يليها الفلفل الأحمر والفراولة والرمان والكيوي والموالح والطماطم والخضروات الورقية، كما أن الفيتامين الأحمر الموجود في الموالح والكيوي وفي الرمان والفراولة، كما أنه موجود بنسب مختلفة في الطماطم.

* ما هي احتياجاتنا اليومية من فيتامين سي؟

- بالنسبه للرجل البالغ يحتاج إلى 90 مليجراما يوميا من فيتامين "سي"، والسيدات 75 مليجراما منه، والحامل 85 مليجراما، وتحتاج السيدة أثناء فترة الرضاعة إلى 120 مليجراما.

* ما هي المقادير المناسبة والتي تكفي احتياجاتنا اليومية ؟

- عدد ثمرتي برتقال أو يوسفي يكفي احتياجاتنا الغذائية اليومية من فيتامين "سي"، وكوب فراولة أو نصف كوب من الجوافة يغطي احتياجاتنا اليومية من فيتامين "سي" وكذلك كوب عصير جريب فروت يغطي احتياجاتنا اليومية، أو عدد 2 ليمونة أو ثمرتي كيوي، كما أنه يمكن دمج بعض الأصناف مع بعضها لرفع القيمة الغذائية أو إعداد طبق سلطة يحتوي عل الخضراوات المختلفة .

* ما هي فوائد فيتامين سي الأخرى؟

- يعطي نضاره للبشرة، ويقوي الأظافر والشعر والأوعية الدموية، ويحارب التجاعيد، كما أنه يرفع من كفاءه امتصاص الحديد، ووجد أن الاشخاص الذين يعانون من نقص الحديد يعانون ايضا من نقص فيتامين "سي"، كما أنه مضاد للالتهاب، ومقاوم للأكسدة و يحسن من وظائف الرئتين كما أنه يساعد على سرعه التئام الجروح ووقف نزيف اللثة.

* هل تغني المكملات عن العناصر الطبيعية؟ وهل يفضل تناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين "سي" عن مصادر الطبيعية؟

- لاشك ان المصادر الطبيعية أفضل بكثير من المصادر الدوائية فالجسم يستفيد من الألياف والمعادن والفيتامينات الأخرى الموجودة في ثمار الخضروات والفواكه.

* هل توجد معوقات لامتصاص فيتامين "سي" الموجود في الأدوية؟

- إذا تجاوزت كمية فيتامين "سي" الدوائي المأخوذ عن 2000 مليجرام يوميا فأنها تسبب إسهال شديد وألم في المعدة، في حين تناول أي كميات من فيتامين "سي" من المصادر الطبيعية مثل ثمار الخضروات والفاكه فإن زيادته لا تسبب ضرر لأنه فيتامين في الماء وأي زياده تخرج في البول أو العرق دون أي أضرار، ولكن هناك بعض الحالات تحتاج إلى تلك المكملات مثل مرضي الغسيل الكلوي والمرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي والأشخاص الذين يعانون من سوء امتصاص فيتامين "سي" قد يسبب حساسية في بعض أنواع الفواكه والخضروات.

* ما هي افضل الطرق لتناول فيتامين سي؟

- تناول الثمار والخضر والفاكهة بشكلها الطبيعي بعد الغسيل الجيد وفي حاله السلق يجب أن لا نتخلص من ماء السلق لأن فيتامين "سي" يذوب في الماء فبالتالي يوجد كمية كبيرة منه في الماء مثال على ذلك عند سلق ورق الكرنب يفضل عدم التخلص من ماء السلق والاستفادة منه فى عمل المحشى بديل عن الشوربة الدسمة كما أن أفضل الطرق هي الطهي بالبخار.

* هل يتأثر فيتامين "سي" بالحرارة؟

- فيتامين "سي" سريع التأثر بالمعاملات المختلفة مثل التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة يفقد نسبة كبيرة من محتواه كما أنه يفضل تقطيع الفاكهة ثم تناولها مباشرة بعد التقطيع لأن تركها في الثلاجة لفتره طويلة يعرضها لفقدان حوالي 45% من محتوى الفيتامين، ويجب علينا جميعا تناول فيتامين "سي" الطبيعي الطازج لأنه يرفع من كفاءه عمل الجهاز المناعي ضد فيروس كورونا المستجد.