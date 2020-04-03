محافظ الإسكندرية: جميع شواطئ المحافظة مغلقة والكورنيش متاح لـ"الأفراد"

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلو الكورنيش والشواطئ من المواطنين، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص يجلسون على الكورنيش ولكن بشكل فردي وفي غير تجمعات، وفي حال وجود تجمعات يتم تفريقها "مبنمنعش الكورنيش للفرادى.. إحنا بنمنع التجمعات"، مؤكدا أن جميع شواطئ المحافظة مغلقة تماما.

وأضاف "الشريف"، خلال حديثه لشاشة "صدى البلد"، "مستشفى العزل بالإسكندرية هو مستشفى العجمي، والمستشفى الذي يستقبل المشتبه بهم هو مستشفى الحميات، وهناك 3 مستفيات أخرى لاستقبال أي حالات زائدة".

وتابع المحافظ، أن سوق الحمام وسوق الجمعة، اللذين ينظمان منذ حوالي 50 عاما، خاليان اليوم تماما، وتم تعقيمهما وتطهيرهما تماما.

وتوجه "الشريف" بالشكر للشباب من رجال الأعمال ممن دعموا المحافظة بأجهزة تنفس صناعي، حيث تم توفير خلال 48 ساعة 16 جهاز تنفس صناعي، وقفازات طبية، وكمامات ومستلزمات طبية، ومعمل تحاليل متكامل.

واستكمل "الشريف"، أن الحالة بالإسكندرية فيما يخص فيروس كورونا، جيدة جدا ومطمئنة، ويجب الالتزام من المواطنين قدر الإمكان.