"كبار العلماء" تجيز إخراج زكاة رمضان من الآن ومنحها للعمالة اليومية

قال الدكتور عبدالله سرحان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إنه يجوز إخراج زكاة شهر رمضان الآن، حتى وإن لم يحول عليها الحول، متابعا: "الشريعة الإسلامية تجيز إخراج زكاة المال والذهب وغيرها سنتين مسبقا، ويجوز إخراج زكاة رمضان الآن عن هذا العام وزكاة رمضان العام المقبل، فالزكاة تجوز على العمالة اليومية، لأن الشريعة الإسلامية تدعو للتكافل والتعاون".

ولفت سرحان إلى أن الهيئة اجتمعت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت التشديد على منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن نشر الشائعات في الوقت الراهن أشد حرمة من أي وقت آخر حيث يسبب هلع وخوف وذعر للمواطنين.

وأضاف الأمين العام لهيئة كبار العلماء، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن احتكار بعض التجار واستغلالهم الوقت الحالي والأزمة الراهنة هو أشد حرمة من أي وقت آخر ومن المحرمات الشديدة.