الدولار يستقر والذهب يقفز 8 جنيهات

حافظ الدولار مقابل الجنيه على استقرارة في كافة البنوك، جاء المصرف العربي الإسلامي في مقدمة البنوك التي تبيع الدولار بأعلى سعر له بـ15.80جنيها، فيما بيع بأقل سعر له ببنوك مصر و الأهلي المصري والزراعي المصري عند 15.78جنيها للبيع للأسبوع الثالث على التوالي.

يتجه الدولار صوب الارتفاع بنسبة 2% على أساس أسبوعي اليوم الجمعة، بدعم من صعود أسعار النفط وسعي المستثمرين للملاذ الآمن في ظل تفاقم التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وتعزز المكاسب قوة الدولار بعد أن اختتم شهرا، اتسم فيه بالتقلب السريع، حين ارتفع مع تدافع المستثمرين صوب السيولة، ثم انخفض مع إغراق مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسوق بالسيولة.

وساعد أكبر ارتفاع يومي على الإطلاق لأسعار النفط العملة على الارتفاع.

وفي السياق ذاته شهدت أسعار أعيرة الذهب قفزة خال تعاملات البورصات العالمية وأسواق المال بقيمة 8 جنيهات بالمقارنة بأمس، لتتوالى القفزات وبيع عيار 24 بـ814 جنيها مقابل 806 جنيهات أمس.

وسجل عيار 21 نحو 712 جنيها وبلغ سعر بيع عيار 18 قيمة 610 جنيهات، وبيع الجنيه الذهب بـ5 آلاف و699 جنيها، وتختلف أسعار البيع من محل لآخر ويرجع ذلك لأسعار المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وتمثل 10%لامن سعر المصنعية.