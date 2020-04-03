مقر إقامة العائدين من أمريكا بمرسى علم.. 6 أطباء مقيمين و"تحيا مصر" يتحمل تكاليف الإقامة

كشف رامى فايز حنا مالك الفندق الذي يقيم به المصريون العائدون من أمريكا، وعددهم نحو 293 بمدينة مرسى علم، عن أن الفندق تلقى إخطارا من غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر بتكليف من رئاسة الوزراء، باستضافة المصريين العائدين من أمريكا لمدة 14 يوما فترة الحجر الصحي لهم، مشيرا إلى ان إختيار مدينة مرسى علم جاء لمناخها الصحي وقلة عدد سكانها وتباعد المسافات بين الفنادق الموجودة بها، "غالبية العاملين بالفندق متواجدين لخدمة هؤلاء النزلاء".

وأضاف حنا لـ"الوطن"، أن هناك 6 أطباء مقيمين بالفندق بصفة دائمة ويقومون بالكشف على جميع النزلاء 3 مرات يوميا، منوها بأن جميع هولاء النزلاء تم الكشف عليهم مرتين من قبل، مرة في أمريكا والأخري بمطار مرسى علم.

وأشار إلى أن صندوق "تحيا مصر" هو من تحمل كافة تكاليف إقامة هؤلاء النزلاء في الفندق، ما لاقى ترحيبا كبيرا من النزلاء، لافتا إلى أنه يتم تقديم 3 وجبات يومية لجميع النزلاء "فطار وغداء وعشاء" كما يتم تقديم وجبات خاصة للأقباط الصائمين.

وأوضح فايز أنه لا يوجد أي تعامل مباشر بين العاملين بالفندق والنزلاء، حيث يتم تقديم الوجبات لهم أمام الغرفن، مشيرا إلى أن 80% من النزلاء يقيمون بغرف فردية، وبعض العائلات فقط تقيم بغرف ثنائية، موضحا أن إدارة الفندق أبلغت جميع النزلاء باستعدادها وفقا للتكليف الصادر من الغرفة تقديم أي خدمات لهم خاصة بالوجبات.