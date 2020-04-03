خبيرة روسية: تزايد أعداد الشباب المصابين بفيروس كورونا

كشفت إليانورا بالانيوك الخبيرة في مجال التشخيص الإشعاعي عن تزايد أعداد الشباب، الذين يعانون من أعراض حادة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت بالانيوك، التي تشغل منصب رئيسة قسم التشخيص الإشعاعي بالمستشفى رقم 40 بموسكو، في تصريح للقناة الأولى الروسية اليوم، "خلال هذا الشهر تغيّر الوضع إلى الأسوأ، ويرجع ذلك أساسا إلى أننا في البداية أدخلنا إلى المستشفى مرضى الحجر الصحي، والآن هناك الكثير من المرضى من ذوي التشخيص المؤكد".

وأضافت: "أن الأمر المرعب يكمن في أن الفيروس لا يُصيب كبار السن فحسب، بل هناك الكثير من الشباب المصابين به"، مشيرة إلى أن الشباب المصاب يعانون من أعراض خطيرة إلى حد ما، واصفة هذا الأمر بالمأساة، التي تسبب متاعب للأطباء الروس.

من جانبه قال رئيس مجلس الدوما بمدينة موسكو أليكسي شابوشنيكوف "إن إحصائية الإصابات في العاصمة الروسية تظهر أن الفيروس التاجي لا يزال ينتشر ولا يتوقف".

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا بلغ 4149 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 34 حالة، في حين تماثل للشفاء 281 شخصاً.