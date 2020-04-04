اختلفا على تقسيم المسروقات.. حكاية لص قتل صديقه ودفنه بصحراء الفيوم

احتدم النقاش بين لصان خلال الخلاف على تقسيم المسروقات، لكن الأمر تطور من نقاش إلى جريمة قتل أمسك فيها أحدهما بفأس كان قريبًا منه وهشم رأس الآخر بالضربة القاضية، وتفرق الصديقان إلى قاتل ومقتول، "الصديق" أخفى جثمان القتيل داخل حفرة بصحراء وادي الريان بالفيوم.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن القاتل حاول الهرب من المسؤولية القانونية عن الجريمة فأسرع إلى إخفاء الجثمان داخل حفرة في الصحراء قبل أن يفر هاربًا، ومرت عدة أسابيع علي تلك الجريمة ولازالت طي الكتمان حتى ألقي القبض علي المتهم في جريمة أخرى وهي تجارة الحشيش، وبعدها ورد بلاغًا إلى مركز شرطة الفيوم يفيد بغياب الشاب "سالم.ط" 37 سنة وتبين من تحريات المباحث في وقت لاحق أنه القتيل.

التحقيقات أوضحت أن المجني عليه كان بصحبة شابين في وقت مماثل لاختفائه، وتمكنت المباحث من القبض علي أحدهما ويدعى "عبد التواب.ك" 32 سنة بعد كشف هويته وبمواجهته أعترف بتنفيذ الجريمة بمعاونة صديق آخر له محبوس في قضية مخدرات بعد عدة أيام من الجريمة، مضيفًا أن مهمته كانت استدراج المجني عليه فقط بدراجة نارية لمنطقة وادي الريان، بزعم إنهاء خلافات مالية تجمعه بالمتهم الرئيسي وحال تواجدهم بمكان الواقعة قام المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه بالضرب بفأس فأودى بحياته، وقام بدفنه بذات المكان وهدد المتهم الثاني بالقتل في حالة الإبلاغ عنه، واستولى على الدراجة النارية وقام ببيعها لأحد الأشخاص.

استدعت النيابة المتهم الرئيسي من محبسه وأيد اعتراف شريكه في الجريمة وقررت النيابة حبسهما في تلك القضية على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.