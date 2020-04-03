منشطات جنسية وكمامات وكحول مجهولة المصدر في حملة على صيدليات الدقهلية

أعلنت مديرية تموين الدقهلية اليوم، عن ضبط كميات من المنشطات الجنسية ومستلزمات طبية وأدوية جدول مجهولة المصدر، خلال حملة تفتيشية على الصيدليات في مركز الجمالية بالتعاون مع الرقابة التجارية والتفتيش الصيدلي ومباحث التموين.

خرجت الحملة بتعليمات من السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبمشاركة التفتيش الصيدلي بالدقهلية، وقوة من مباحث التموين.

وضبطت الحملة 310 أقراص منشط جنسي مجهولة المصدر، و31 علبة منشط جنسي من أنواع مختلفة، و144 كيسا بداخله سرنجات وأمبولات حقن خاصة بالحوامل، و5 زجاجات قارورة مملوءة بسائل أبيض تبين أنها كحول 70 %، و30 علبة جوانتي لاتيكس طبي بإجمالي عدد 3000 جوانتي، و200 كمامة زرقاء اللون مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.