تعرف على الأوراق المطلوبة لتشكيل اتحاد شاغلين

كشف اللواء ماهر هاشم،رئيس حى باب الشعرية، ان محافظة القاهرة وكل الأحياء تشجع على إقامة اتحاد شاغلين بكل عقار أو شارع وذلك للاضطلاع بدورهم وتحمل مسئولية الحفاظ عى العقار والشارع وخاصة إذا كان الموقع أثرى.

وأضاف هاشم لـ"الوطن" أنه بإمكان ملاك العقارات والقاطنين فيها التقدم بطلب للحى لتشكيل اتحاد شاغلين لتسهيل الخدمات التى يحصل عليها كل عقار والأوراق المطلوبة تتمثل في الآتى:

- ملء النموذج الخاص بالخدمة

- صور عقود الملكية

- سند إشغال أعضاء الاتحاد المنتخب

- صور بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب

- صورةبطاقة الرقم القومى لرئيس الاتحاد

- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية

- ما يفيد الدعوة للجمعية العمومية واستلام الاعضاء لها

- جدول بيان عضوية اتحاد المرفق بنظام اتحاد الشاغلين بالقانون

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.